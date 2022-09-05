Son dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB açıkladı: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın açıklamasında "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" sözleri yer aldı.
İşte o paylaşım;
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/6zgQ19T8Bd