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    • 05.09.2022 18:25
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    Son dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor... Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB açıkladı: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlığın açıklamasında "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" sözleri yer aldı.

    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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