Muhalafet, siyasette eser değil iftira rolünü üstlendi! Yine sosyal medyada algı operasyonu düzenledi. Bu kez de Kız Kulesi restorasyonunu hedef seçti! İstanbul Boğazı'nın incisinde geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalarla ilgili yanlış iddialar gündeme getirdi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, tarihi eserin kule kısmının yıkıldığı iddia edildi! Hemen muhalefetten 'Kız Kulesi'ni yıkıyorlar' 'Tarihi eseri yok ediyorlar' sesleri yükseldi. Çalışmaları yürüten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden ise iddiaları yalanlayan açıklama geldi. Çürümeye yüz tutmuş tarihi yapının restorasyona alınmasının sebepleri ve çalışmanın şekli hakkında geniş bilgi verildi. Açıklamada, restorasyonun Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin tarafından yapıldığı belirtildi. 500 tonluk betondan oluşan külah kısmın kuleye zarar verdiği, bu nedenle yapıdan uzaklaştırıldığı belirtildi. "Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" denildi. Harun SEKMEN
DENİZ KUMU KULLANILMIŞ
Kız Kulesi'nin restorasyondan önceki hali de görüntülendi. Buna göre tarihi eserde kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı ayrıca içeriğinde deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi. 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybettiği ve olası bir depremde tamamen yıkılma tehlikesi yaşayacağı belirtildi.
ZARAR VEREN EKLENTİLER SÖKÜLDÜ
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi'nin restorasyon sonrası nasıl görüneceğini de paylaştı. Esere sonradan eklenen çatının kaldırılacağı, külahın ise yapıya uygun şekilde inşa edileceği açıklandı Restorasyon çalışmalarında 18. yüzyıl sonu verileri kaynak alındı. Çalışmaların başladığı tarihten bugüne kadar, Kız Kulesi'nin kale avlusu bölümüne eklenen çelik çatı ve asma kat kaldırıldı. Betonarme kısımların sökümleri tamamlandı. Yapı ayrıca olumsuz iklim koşullarından etkilenmemesi için iskele ile kapatıldı.