Muhalafet, siyasette eser değil iftira rolünü üstlendi! Yine sosyal medyada algı operasyonu düzenledi. Bu kez de Kız Kulesi restorasyonunu hedef seçti! İstanbul Boğazı'nın incisinde geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalarla ilgili yanlış iddialar gündeme getirdi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, tarihi eserin kule kısmının yıkıldığı iddia edildi! Hemen muhalefetten 'Kız Kulesi'ni yıkıyorlar' 'Tarihi eseri yok ediyorlar' sesleri yükseldi. Çalışmaları yürüten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden ise iddiaları yalanlayan açıklama geldi. Çürümeye yüz tutmuş tarihi yapının restorasyona alınmasının sebepleri ve çalışmanın şekli hakkında geniş bilgi verildi. Açıklamada, restorasyonun Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin tarafından yapıldığı belirtildi. 500 tonluk betondan oluşan külah kısmın kuleye zarar verdiği, bu nedenle yapıdan uzaklaştırıldığı belirtildi. "Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" denildi. Harun SEKMEN