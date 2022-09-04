

Keçiören CHP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kurnaz'ın skandal paylaşımı



CHP SPORDA ŞİDDETE ARKA ÇIKTI!

Ankara'da kayıtlara geçen skandal görüntüler, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. CHP ise Beşiktaşlı futbolculara saldırılmasına arka çıktı.



Keçiören CHP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kurnaz, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan Ankaragücü taraftarına övgüler düzerek, "Yapılacak en doğru hareketi yapmışsın" ifadelerini kullandı.