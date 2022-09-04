Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Eryaman Stadyumu karıştı.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU TEKMELENDİ
Kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.
(Kavgaya ilişkin görsel Bein Sports'tan alınmıştır)
Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
JOSEF KIRMIZI GÖRDÜ
Saldırgan taraftara müdahale eden Josef de Souza, kırmızı kart gördü.
(Kavgaya ilişkin görsel Bein Sports'tan alınmıştır)
BEŞİKTAŞ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Ankara'da çıkan olaylar sonrası Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" ifadelerine yer verildi.