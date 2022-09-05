İsrail ile yeni dönem! Hava anlaşması tamam: Sırada büyükelçilerin atanması var

Lapid, şunları kaydetti:

Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır.