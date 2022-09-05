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    • Güncel
    • 05.09.2022 10:49
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    • 05.09.2022 10:49
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    İsrail ile yeni dönem! Hava anlaşması tamam: Sırada büyükelçilerin atanması var

    Türkiye ile İsrail arasında uzun süredir devam eden negatif hava, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmesiyle son bulmuştu. Görüşmenin ardından imzalanan havacılık anlaşması İsrail tarafından onaylandı. Anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yolları İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabilecek. Kararı duyuran İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır." dedi.

    İsrail Türkiye ile imzalanan havacılık anlaşmasını onayladı

    Türkiye ile İsrail arasında kopan ilişkiler yeni dönemde pozitif anlamda ivme kazandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaretiyle birlikte ilişkiler yeniden başladı. Süreçte imzalanan havacılık anlaşması onayladı. Yeni dönemde sıradaki adımın yeniden karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması olması bekleniyor.

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    İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.

    İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık." ifadelerini kullandı.

    Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

    BİR SONRAKİ ADIM, BÜYÜKELÇİLERİN ATANMASIDIR
    Lapid, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret etti.

        Lapid, şunları kaydetti:
        Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır.

        İLİŞKİLER EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK

        Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti.

        Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail'e seferler düzenleyebiliyor.

        İsrail'e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.

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