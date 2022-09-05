İsrail ile yeni dönem! Hava anlaşması tamam: Sırada büyükelçilerin atanması var

Türkiye ile İsrail arasında kopan ilişkiler yeni dönemde pozitif anlamda ivme kazandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaretiyle birlikte ilişkiler yeniden başladı. Süreçte imzalanan havacılık anlaşması onayladı. Yeni dönemde sıradaki adımın yeniden karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması olması bekleniyor.
İSTANBUL VE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞIM
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.
İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık." ifadelerini kullandı.