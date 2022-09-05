Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Maxi Gomez ve şampiyonluk sayısı ile ilgili sözlerine Trabzonspor'dan 8'li gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor'un Maxi Gomez'i arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu konusu ne kadar gerçekse o da bu kadar gerçektir" sözlerine Trabzonspor'dan yanıt geldi. Başkan Koç ayrıca "Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz" ifadelerini de kullanmıştı. Koç'un bu açıklamalarından sonra Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından Maxi Gomez'in fotoğrafını paylaşarak, "Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi!" denildi.
GÖZLER MAXI GOMEZ'DE
Trabzonspor'un son transferi Maxi Gomez'i taraftarlar dört gözle bekliyor. Ümraniye maçında kulübede yer alan ve forma şansı bulamamasına rağmen kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar Uruguaylı futbolcuyu Perşembe günü oynanacak olan Ferençvaroş karşılaşmasında izleme fırsatı bulacak.