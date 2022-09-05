Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.09.2022 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2022 11:33
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai: 3 günde 3 ülkeye ziyaret

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir Balkan turuna çıkacak. Ziyaretlerin gündemi, ikili ilişkiler, bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacmi olacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında önemli anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.

    Erdoğan’dan yoğun mesai: 3 günde 3 ülkeye ziyaret

    Başkan Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. İlk durak Bosna-Hersek olacak.

    Başkan Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor. Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.

    TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK
    Başkan Erdoğan'ın Balkan turunun bir diğer önemli gündem maddesi de ekonomi olacak. Bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

    İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında önemli ikili anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor. Başkan Erdoğan'a üç ülkeyi ziyaretinde kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. İş konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.
        Memur ve memur emeklilerine zam müjdesi!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai: 3 günde 3 ülkeye ziyaret
            SON DAKİKA