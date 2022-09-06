Başkan Erdoğan'dan Balkan turu öncesi önemli açıklamalar: Ana gündem Bosna! Yunan'ı uyardı: Bir gece ansızın gidebiliriz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir Balkan turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan, Balkan turu öncesi açıklamalarda bulundu. Ziyaretin ana gündeminin Bosna'daki siyasi kriz olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Erdoğan, "Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan'ın kendine çeki düzen vermeye başladı. Yunanistan'ın ne yaptığını düşünmesi gerekiyor. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz." dedi.