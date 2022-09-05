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    • 06.09.2022 11:10
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    Başkan Erdoğan'dan Balkan turu öncesi önemli açıklamalar: "Ana gündem Bosna! Yunan yola gelmeye başladı"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir Balkan turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan, Balkan turu öncesi açıklamalarda bulundu. Ziyaretin ana gündeminin Bosna'daki siyasi kriz olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Erdoğan, "Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan'ın kendine çeki düzen vermeye başladı. Yunanistan'ın ne yaptığını düşünmesi gerekiyor. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz." dedi.

    takvim.com.tr
    3 günlük Balkan turu! Ana gündem Bosna

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıkıyor. Erdoğan, Balkan turu öncesi açıklamalarda bulundu.

    YUNAN YOLA GELMEYE BAŞLADI | VİDEO


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.

    Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bsona Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

    SIRBİSTAN - KOSOVA ARASINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?
    Mitrovica Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.




        YUNANİSTAN'IN RADAR KİLİDİ ATMASI

        Bu konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreterliği ile gerek diğer temsilciler ile görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetlerimiz devam ediyor. Yunanistan farkında. Kendilerine de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını daha iyi düşünerek verecektir. Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.



        DOĞAL GAZ NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK
        Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntlarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU
        Başkan Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın Balkan turu sırasında Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Erdoğan'a, gezisinde Türk iş insanları da eşlik edecek. Özellikle ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yeni anlaşmalara imza atılması bekleniyor.


            SIRBİSTAN İLE 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ
            Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan'daki temaslar sırasında enerji alanında yeni işbirliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etmişti. İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

            BOSNA HERSEK ZİYARETİ
            Bu temaslar sırasındaki son dönemlerde artan Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayacak.

            İkili ilişkileri 30'uncu yılına giren Türkiye-Hırvatistan arasında da ekonomik ve ticari işbirliği son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret hacminin bir milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hırvatistan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumuna hak vermişti.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Balkan turu öncesi önemli açıklamalar: "Ana gündem Bosna! Yunan yola gelmeye başladı"
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