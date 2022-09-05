Başkan Erdoğan'dan Balkan turu öncesi önemli açıklamalar: "Ana gündem Bosna! Yunan yola gelmeye başladı"

SIRBİSTAN - KOSOVA ARASINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?

Mitrovica Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.