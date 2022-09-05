Başkan Erdoğan'dan Balkan turu öncesi önemli açıklamalar: "Ana gündem Bosna! Yunan yola gelmeye başladı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıkıyor. Erdoğan, Balkan turu öncesi açıklamalarda bulundu.
YUNAN YOLA GELMEYE BAŞLADI | VİDEO
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.
Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bsona Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
SIRBİSTAN - KOSOVA ARASINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?
Mitrovica Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.