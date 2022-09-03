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    • Güncel
    • 04.09.2022 06:51
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    • 04.09.2022 06:59
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 ile sel, heyelan ve taşkın uyarısı! Kritik saat belli oldu | 4-8 Eylül

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan yeni tahminlerde Trabzon, Rize ve Artvin için öğle saatlerinden sonra çok kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşlardan ani sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle çarşamba ve perşembe gününden sonra sıcaklıkların bir kez daha yükseleceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 3 ile sel, heyelan ve taşkın uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleri ile Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!: Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA 20°C, 30°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE 20°C, 31°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL 22°C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 20°C, 32°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ 22°C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 25°C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 20°C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 24°C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 25°C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 24°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 18°C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 17°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI 15°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA 19°C, 31°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU 16°C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 21°C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU 16°C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

            SİNOP 25°C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            AMASYA 21°C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN 20°C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            SAMSUN 23°C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON 26°C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 14°C, 32°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KARS 13°C, 31°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            MALATYA 18°C, 38°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            VAN 15°C, 29°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 20°C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 24°C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 26°C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 29°C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                4-8 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 ile sel, heyelan ve taşkın uyarısı! Kritik saat belli oldu | 4-8 Eylül
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