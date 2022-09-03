HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 ile sel, heyelan ve taşkın uyarısı! Kritik saat belli oldu | 4-8 Eylül

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 25°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 26°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.