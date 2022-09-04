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    • 04.09.2022 16:43
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    • 04.09.2022 16:43
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    Ormana giriş yasağı kalkınca mangala koştular

    İçiçleri Bakanlığınca alınan ormanlara giriş yasağının kalkmasıyla Belgrad Ormanı'na akın başladı. Ormana gelen piknikçilerin çoğu mangal yaktı.

    Yasak bitince mangala koştular

    İçiçleri Bakanlığınca alınan ormanlara giriş yasağının kalkmasıyla Belgrad Ormanı'na akın başladı. Ormana gelen piknikçilerin çoğu mangal yaktı.

    İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı.

    MANGALA KOŞTULAR

    Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

        "YASAĞIN KALKMASINI FIRSAT BİLDİK"


        Burakcan Kurt "Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk. Yasak kalkınca fırsat bilerek ailemizle geldik. Mangalımızı su ve toprak ile söndüreceğiz. Pikniğe gelen insanlar çevremizi temiz tutarsa daha güzel olacak" dedi.

        "TEDBİRLİ BİR KARARDI"


        Ahmet Yayan ise "Özellikle geçen sene ve son zamanlarındaki çıkan orman yangınlarından dolayı kesinlikle tedbirli bir karardı. Geçtiğimiz seneden kalan bir özlememiz vardı. Arkadaşlarımızla ve eşlerimizle birlikte toplanıp geldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bir orman yangını görmeyiz" diye konuştu.

        "KÖZLERİMİZİ SÖNDÜREREK ÇIKIYORUZ"


        İsa Metahan da, "Ormanlarda yasak kalktığı için çok mutluyuz. Yasaklar geldi, orman yangınlarından dolayı bizde çok üzüldük. Bizde ormandan çıktığımız zaman közlerimizi söndürerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.
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