Ormana giriş yasağı kalkınca mangala koştular

"TEDBİRLİ BİR KARARDI"



Ahmet Yayan ise "Özellikle geçen sene ve son zamanlarındaki çıkan orman yangınlarından dolayı kesinlikle tedbirli bir karardı. Geçtiğimiz seneden kalan bir özlememiz vardı. Arkadaşlarımızla ve eşlerimizle birlikte toplanıp geldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bir orman yangını görmeyiz" diye konuştu.

"KÖZLERİMİZİ SÖNDÜREREK ÇIKIYORUZ"



İsa Metahan da, "Ormanlarda yasak kalktığı için çok mutluyuz. Yasaklar geldi, orman yangınlarından dolayı bizde çok üzüldük. Bizde ormandan çıktığımız zaman közlerimizi söndürerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.