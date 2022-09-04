Ormana giriş yasağı kalkınca mangala koştular

İçiçleri Bakanlığınca alınan ormanlara giriş yasağının kalkmasıyla Belgrad Ormanı'na akın başladı. Ormana gelen piknikçilerin çoğu mangal yaktı.
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı.
MANGALA KOŞTULAR
Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.