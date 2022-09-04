THY’den CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalı yalanına cevap: Gerçek dışı, iftira

YANLIŞ: "3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi."

DOĞRUSU: 2009 yılındaki kira sözleşmesine göre, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi Yalıların restorasyonunun 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Ancak, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi Yalıların ihtiyacını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için Yalıların altına, deniz seviyesinin de altında ve İstanbul Boğazı'nın hemen yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine zor ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira süresinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Dolayısıyla, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların gerçek dışı ve hukuki durumu doğru yansıtmadığı belirtilerek iddialara tek tek cevap verildi.

Açıklamada hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ve THY'nin 2009 yılından beri 'Kiracı' sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBBTV' de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaların hayret ve esefle izlenmiş olduğu ifade edilerek fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların tek tek cevap verilmesi zarureti doğduğu kaydedildi.