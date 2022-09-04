İşte muhalefetin ve iktidarın ’Yeni Türkiye’ anlayışı!

AZERBAYCAN'A DESTEĞİ ÇOK GÖRDÜLER

Aynı kesimler, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a verdiği ve savaşın seyrini değiştiren desteğini eleştirdi. CHP'li üst düzey isimlerden "Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım ediyor" demeçleri geldi.

CHP, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi kaybetmemek ve ittifakta tutmak adına verdiği tavizlere Irak ve Suriye tezkerelerini de eklemiş ve 2019-2020 yılında 'evet' dedikleri tezkereye 2021'de 'hayır' demişti.

6'lı masanın en çok dile getirdiği dış politika söylemlerinin başında "Ne işimiz var orada?" olu - yor. Azerbaycan, Balkanlar, Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Afrika ve dahası... Türkiye'nin ülke çıkarlarını sınır ötesi coğrafyalarda korumasından adeta rahatsız oluyorlar.