İşte muhalefetin ve iktidarın ’Yeni Türkiye’ anlayışı!

Türkiye'nin izlediği diplomasi son zamanlarda yine oldukça hareketli. Ankara'nın sahada ve masada yürüttüğü kararlı politikalar, birçok alanda meyvesini veriyor. 2023'teki seçimlerden önce öne çıkan tartışmalardan biri "yeni Türkiye" anlayışı oluyor. Muhalif kesimlerin yani 6'lı masanın anlayışı ile iktidarın vizyonu birbirinden oldukça farklı.
DÜNYADAN ÖVGÜ YAĞIYOR
Türkiye'nin yürütüğü diplomasi birçok alanda ses getiriyor. Hükümetin yeni Türkiye anlayışındaki küresel liderlik vizyonunu dünya kabul ediyor. Buna karşılık muhalefet ise 2023 seçimlerini kazanmaları halinde "Batı'nın kontrolüne girmek" şeklinde yorumlanan bir dış politika vaat ediyor. Haberimizde hükümetin dış politikasına yönelik son zamanlarda dünyadan gelen destek mesajlarını derledik. Diğer tarafta da 6'lı masanın yeni Türkiye vizyonuna dair bazı örnekleri ele aldık...
MUHALEFET: BATI'NIN KONTROLÜNE RAZI
Türkiye'de muhalefet de ortaya 'yeni Türkiye' anlayışı koyuyor. İşte bu yaklaşımın dış politika ayağına yönelik bazı örnekler şöyle:
Muhalefet, seçimleri kazanmaları halinde Türk savunma sanayiinin geliştirdiği ve küresel çapta savaş stratejilerinin değişmesine neden olan İHA'ların geleceğini tartışmaya hazırlanıyor.