Faruk Fatih Özer yakalanmıştı! THODEX soruşturmasında mağdurlardan şok etkisi yaratan ifadeler

Kripto para çılgınlığı dünyayı sardı! Yatırımlar artınca, vurgunlar da patladı! Yerli kripto para borsası Thodex, kısa sürede 400 binden fazla yatırımcı topladı. CEO Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2020'de sistemi kapattı. 356 milyon lirayla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.



Kırmızı bültenle arandı. Yaklaşık 16 ay sonra, Vlora'da bir otel odasında kıskıvrak yakalandı. Cuma günü hakim karşısına çıkan Özer'in tutuklu yargılanması kararlaştırıldı.



Mağdurlar ise CEO Faruk Fatih Özer'in iadesini beklemeye başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ilginç detaylara ulaşıldı. Öyle ki tüm Türkiye'den sadece 588 mağdurun Özer'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.



Her biri, kaybettikleri parayı şöyle anlattı...





YETKİLİLER CEVAP VERMEDİ

ÖZCE T: 2017'de Koineks Teknoloji A.Ş. isimli firmaya üye oldum. Alım satım yaptım. Şirket daha sonra adını Thodex olarak değiştirdi. İçeride 850 bin lira civarında param var. Sayfa kapatılınca, paramı geri alamadım.



MELİS G: Şirkete 80 bin 300 lira yatırdım. Durumu basından öğrendim. Paramı geri almak istiyorum.



AHMET T: Platform kapanmadan önce içeride 374 bin liram vardı. Hiçbirini kurtaramadım.



MUSTAFA K: Sisteme 4 yıl önce üye oldum. Sistemin kapatıldığı tarihte hesabımda 12 milyon 500 bin lira vardı. Özer, beni dolandırdı ve yurt dışına kaçtı! Şikayetçiyim.



ÇAĞRI Ö: Sistemden 29,77669 adet Ethereum aldım. Kripto paralarımın şu anki değeri 1 milyon liranın üzerinde. Şirket yetkilileriyle görüşmeye çalıştım. Ancak her biri sonuçsuz kaldı.



SELMAN D: Hesabımda 9 milyon 100 bin liram vardı. Tüm birikimimi kaybettim. Şikayetçiyim.



PARA NASIL ALINACAK?

MAĞDURLARI paralarını kurtarma heyecanı sardı. Uzmanlar, soruşturmanın uzun sürebileceğini açıkladı. Çünkü merkezi bir yönetimin olmaması, kripto paraların denetimini zorlaştırıyor. Üstelik Faruk Fatih Özer'in parayı soğuk cüzdana aktardığı iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa paranın bulunmasına imkansız gözüyle bakılıyor! Uzmanlar, paranın ancak Özer'in banka hesabında tespit edilmesi durumunda iade edilebileceğini belirtiyor.



REKOR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Her biri hakkında 40 bin 562'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.