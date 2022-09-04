Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katıldı.



Dünyaya önemli mesajlar yolladı:



Atalarımızın 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.









TÜRK SİHA'ları, dünyanın 30'dan fazla ülkesinde Türkiye'yi gururla temsil ediyor. Nereden nereye.



BUSH Amerika'nın başkanıydı. Ziyarete gittim, "Hani bize İHA verecektiniz" dedim. Bize 48 saatte İHA'ları gönderdiler.



SONRA rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de çocuklarıyla beraber adımı attı ve Bayraktar İHA'ları üretti.



İLK defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.



BU gençliği TEKNOFEST Karadeniz'de görüyorum. Biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise gençlerimizi küçümseyerek bozgunculuk peşindeydi.







KOMŞU'YA SERT MESAJ

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a sert mesajlar gönderdi. "ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak. Daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır" dedi.



Yunanistan'a tek cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adalar'ı filan işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti gelince gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz.







Başkan Erdoğan, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar (sağda) ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (solda) ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



