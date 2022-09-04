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    6’lı masada 'Gül' gibi kriz!

    6’lı masada Abdullah Gül çatlağı çıktı. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, “Abdullah Gül’ün adaylığı müspet olur” açıklaması yaptı.

    Gül gibi kriz
    Altılı masa, hala adayını açıklamadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendini ön plana atsa da liderlerden destek bulamadı.

    Bir süre önce ortaya çıkan Abdullah Gül, "Kılıçdaroğlu ile kazanamazsınız, Beypazarı da referans olamaz. O koltuk çocuk oyuncağı değil" diyerek "Ben hazırım" mesajı yolladı.

    Bunun üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gönlündeki adayını açıkladı: Tecrübesi var. Tavrı da net. Adaylığı gündeme gelebilir, bunu garipsemem" ifadesini kullandı.

    Bu açıklamanın 6'lı masada kriz çıkarma olasılığının yüksek olduğu konuşulmaya başlandı.

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