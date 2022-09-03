TFF’nin Riva'daki binasına silahlı saldırı yapıldı! 4 kışı gözaltına alındı

Türk futbolu, kabusu yaşadı! TFF'nin Beykoz Riva'daki binası, önceki gece silahlı saldırıya uğradı. Zanlılar, 11 kurşun sıktı. 3'ü başkanlık ofisine, 5'i yönetim kurulu odasına saplandı. Aynı dakikalarda, içeride toplantı vardı. Kurşunlardan biri, yönetici Hamit Altıntop'un başını sıyırdı. Ertesi gün yapılan inceleme, nasıl bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü kanıtladı.