TFF’nin Riva'daki binasına silahlı saldırı yapıldı! 4 kışı gözaltına alındı

Türk futbolu, kabusu yaşadı! TFF'nin Beykoz Riva'daki binası, önceki gece silahlı saldırıya uğradı. Zanlılar, 11 kurşun sıktı. 3'ü başkanlık ofisine, 5'i yönetim kurulu odasına saplandı. Aynı dakikalarda, içeride toplantı vardı. Kurşunlardan biri, yönetici Hamit Altıntop'un başını sıyırdı. Ertesi gün yapılan inceleme, nasıl bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü kanıtladı.
DEREDE ARAMA SÜRÜYOR...
Olayla ilgili binaya 300 metre mesafedeki yüzen ev basıldı. Cüneyt U. (56) ve Oğuzhan G. (24) gözaltına alındı. Uzun yıllardır bölgede yaşayan ve balıkçılık yapan ikili ifadelerinde alkol aldıklarını, hedef gözetmeden ateş ettiklerini, ardından korkup silahları dereye attıklarını anlattı. İkilinin cep telefonları incelemeye alındı. Dalgıç polisler ise binanın yanındaki Çayağzı Deresi ve sazlık alanda, uzun namlulu silah aradı.
BEZE SARILI 2 SILAH BULUNDU
TFF binası çevresinde gün boyu inceleme yapıldı. Beze sarılı iki silaha ulaşıldı.