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    • Güncel
    • 03.09.2022 20:30
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    • 03.09.2022 20:31
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    SON DAKİKA: Edirne'de 'Afganlarla Suriyelilerin kavgasını Bulgarlar ayırdı' haberini Valilik yalanladı

    Son dakika haberleri... Edirne Valiliği sosyal medyada paylaşılan "Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı ve olayı yoldan geçen Bulgar turistlerin ayırdığı" tarzında yapılan paylaşımları yalanladı. Valilik, açıklamasında "İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür." ifadelerine yer verdi.

    ’Afgan-Suriyeli kavgasını Bulgarlar ayırdı’ yalanı

    Edirne Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Bazı sosyal medya hesaplarında "Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı ve olayı yoldan geçen Bulgar turistlerin ayırdığı" şeklinde paylaşımlar yapılmıştır.

    İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür.

    Kolluk birimlerimiz tarafından takip ve denetimler devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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