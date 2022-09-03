Cumhur İttifakı'nın tercihi Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur

Siyasette her gün ciddi konular, gerilimi yüksek tartışmalar yer bulsa da siyasetçilerin müzik tercihleri de ilgi çekiyor. Türk siyasetinin son yıllarına damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün müzik tercihleriyle de gündem oldular.
Devlet Bahçeli, radyodan Ferdi Tayfur dinledi VİDEO
BAHÇELİ FERDİ TAYFUR'DAN 3 ŞARKI DİNLEDİ
Ferdi Tayfur hayranlığı bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayıma başladı.
İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilerek Bahçeli için yapıldı.
Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur'dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan Orhan Gencebay sürprizi VİDEO
BAŞKAN ERDOĞAN, ORHAN GENCEBAY'IN 'MEVSİM BAHAR OLUNCA' ŞARKISINI DİNLETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Samsun'da AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.