Cumhur İttifakı'nın tercihi Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur

Siyasette her gün ciddi konular, gerilimi yüksek tartışmalar yer bulsa da siyasetçilerin müzik tercihleri de ilgi çekiyor. Türk siyasetinin son yıllarına damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün müzik tercihleriyle de gündem oldular.

Devlet Bahçeli, radyodan Ferdi Tayfur dinledi VİDEO

BAHÇELİ FERDİ TAYFUR'DAN 3 ŞARKI DİNLEDİ

Ferdi Tayfur hayranlığı bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayıma başladı.