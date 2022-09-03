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    • Güncel
    • 03.09.2022 21:04
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    • 03.09.2022 21:29
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    Cumhur İttifakı'nın tercihi Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur

    Cumhur İttifakı'nın müzikte tercihi Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Adana'da yayın hayatına başlayan ve adını koyduğu Efebey radyosunda Ferdi Tayfur'un 3 şarkısını dinledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise akşam saatlerinde Samsun'da AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Samsumlu olan Orhan Gencebay'ın 'Mevsim Bahar Olunca' şarkısını dinletti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cumhur İttifakı’nın tercihi Orhan ve Ferdi

    Siyasette her gün ciddi konular, gerilimi yüksek tartışmalar yer bulsa da siyasetçilerin müzik tercihleri de ilgi çekiyor. Türk siyasetinin son yıllarına damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün müzik tercihleriyle de gündem oldular.

    Devlet Bahçeli, radyodan Ferdi Tayfur dinledi VİDEO

    BAHÇELİ FERDİ TAYFUR'DAN 3 ŞARKI DİNLEDİ
    Ferdi Tayfur hayranlığı bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayıma başladı.

    İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilerek Bahçeli için yapıldı.

    Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur'dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan'dan Orhan Gencebay sürprizi VİDEO

    BAŞKAN ERDOĞAN, ORHAN GENCEBAY'IN 'MEVSİM BAHAR OLUNCA' ŞARKISINI DİNLETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Samsun'da AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
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        Haberler Güncel Cumhur İttifakı'nın tercihi Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur
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