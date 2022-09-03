Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: "TEKNOFEST'e turistik seyahat yapmış, inşallah ilham almıştır"





"İNŞALLAH İLHAM ALMIŞTIR"

Erdoğan, "Gençlerimizin önlerine takozlar konmazsa, hani bir ara CHP'nin takozlar koyduğu dönem vardı ya, önlerine takoz konulmayınca bu millet nelere muktedirdir onu gösterdi. TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak mümkün değil. İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır. Bu millet 1 asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla yeni ve büyük bir destan yazıyor. Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Baykar ürünlerini yetiştiremiyor. 3 sene sonraya gün veriyor" diye konuştu.