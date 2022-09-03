Kanlı Noel şehitleri Murat Hakan Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin ardından anneleri Mürüvvet İlhan'ın da adı bir gemiye verildi

Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rum'unun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi. Şehit kardeşlerin isimleri, geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 3 sondaj destek gemisine verildi. 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan' isimli gemiler, 'Yörükler-1' sahasında sondaj yapacak 'Abdülhamid Han' gemisine eşlik ederken, Mürüvvet İlhan'ın da adı bir sondaj gemisine verildi.