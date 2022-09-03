Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'TUS' açıklaması! İntörn doktorlara engel biri durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) ilişkin resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca, TUS için başvuru yapan İntörn Doktorların sınava girmelerinde engel bir durum olmadığını belirterek, Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin mevcut başvuruları kapsamadığının altını çizdi.
Koca, "TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" dedi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o açıklaması;
Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2022