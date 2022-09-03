Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2022 18:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2022 18:33
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'TUS' açıklaması! İntörn doktorlara engel biri durum yok

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için başvuru yapan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durumun olmadığını açıkladı.

    Bakan Koca’dan TUS açıklaması! İntörn doktorlar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) ilişkin resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.




    Bakan Koca, TUS için başvuru yapan İntörn Doktorların sınava girmelerinde engel bir durum olmadığını belirterek, Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin mevcut başvuruları kapsamadığının altını çizdi.



    Koca, "TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" dedi.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o açıklaması;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan KIZILELMA’ya imza
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'TUS' açıklaması! İntörn doktorlara engel biri durum yok
        SON DAKİKA