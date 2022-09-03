Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'TUS' açıklaması! İntörn doktorlara engel biri durum yok





Koca, "TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" dedi.



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o açıklaması;

Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.