Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü





İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti.