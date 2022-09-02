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    • 02.09.2022 09:17
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    Türkiye ile Mısır'ın normalleşme sürecinde kademeli ilerleme! Filistinli kardeşler için insani amaçlı işbirliği devrede

    Son dakika haberi | Türkiye ile Mısır arasında son dönemde başlayan normalleşme süreci tam gaz devam ediyor. İki ülke arasında istihbarat seviyesinde görüşmeler sürerken, sürecin geniş zamana yayılması pozitif ilerlemediği anlamına gelmiyor.

    Mısır’la normalleşme sürecinde kademeli ilerleme

    Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar için haktan yana duruşunu bozmadan ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde normalleşme süreçleri yürütüyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan'a göre daha yavaş ilerleyen Mısır ile normalleşmede, istihbarat servisleri arasındaki görüşmelerin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temas kuruldu.



    Son olarak genel müdür seviyesinde ekonomik işbirliği ve ticaret konulu görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiren Mısır ile dış ticaretin at başı hale gelmesi için neler yapılabileceği masaya yatırıldı.

    DOĞU AKDENİZ ÖNEMLİ
    8 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretten 4 ay sonra Mısır heyeti Ankara'ya gelmiş, istişari görüşmeler gerçekleştirilmişti.

        Mısır ile temaslardan çok sonra başlayan normalleşme süreçlerinde somut adımlar atılırken Mısır ile bu sürecin daha geniş zamana yayılmasının, sürecin pozitif yönde ilerlemediği anlamına gelmediği belirtiliyor.

        Ankara, sürecin ivme kazanması iradesinde olduğunu belirterek sürecin yavaş ilerleme sebebinin Kahire'nin iç siyasetine odaklanması olduğunu ifade ediyor. Türkiye iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin Doğu Akdeniz, Filistin konusu, Afrika ve Arap dünyası için önemli olduğu görüşünü savunuyor.

        İNSANİ AMAÇLI İŞBİRLİĞİ DEVREDE
        Diğer taraftan 6 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye atılan İsrail füzesi sonrası yaralanan Filistinli Rahaf ve Muhammed Halil Salman isimli kardeşlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi noktasında da Mısır ile temas kuruldu.

            Türkiye'den havalanan ambulans uçak Mısır'ın başkenti Kahire'ye indi, karayoluyla Gazze şeridine geçerek yaralı kardeşlere ulaşıldı. Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş tedavi imkânına kavuşabildi.

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            Haberler Güncel Türkiye ile Mısır'ın normalleşme sürecinde kademeli ilerleme! Filistinli kardeşler için insani amaçlı işbirliği devrede
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