Türkiye ile Mısır'ın normalleşme sürecinde kademeli ilerleme! Filistinli kardeşler için insani amaçlı işbirliği devrede

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar için haktan yana duruşunu bozmadan ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde normalleşme süreçleri yürütüyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan'a göre daha yavaş ilerleyen Mısır ile normalleşmede, istihbarat servisleri arasındaki görüşmelerin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temas kuruldu.