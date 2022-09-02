Türkiye ile Mısır'ın normalleşme sürecinde kademeli ilerleme! Filistinli kardeşler için insani amaçlı işbirliği devrede

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar için haktan yana duruşunu bozmadan ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde normalleşme süreçleri yürütüyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan'a göre daha yavaş ilerleyen Mısır ile normalleşmede, istihbarat servisleri arasındaki görüşmelerin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temas kuruldu.
Son olarak genel müdür seviyesinde ekonomik işbirliği ve ticaret konulu görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiren Mısır ile dış ticaretin at başı hale gelmesi için neler yapılabileceği masaya yatırıldı.
DOĞU AKDENİZ ÖNEMLİ
8 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretten 4 ay sonra Mısır heyeti Ankara'ya gelmiş, istişari görüşmeler gerçekleştirilmişti.