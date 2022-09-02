Edirne'de etkisini arttıran sağanak yağış Kapıkule Gümrük Sahası'nı adeta göle çevirdi! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Edirne'de, sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı. Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.
Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.
SUYU TAHLİYE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar bölgede incelemede bulundu. AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
KAPIKULE SINIR KAPISINDA SU BASKINI |VİDEO
Kırbıyık, AA muhabirine, kentte beklenenden kuvvetli yağışla karşılaştıklarını söyledi. Bölgenin altyapısında da problem olduğunu gördüklerini belirten Kırbıyık, şu bilgileri verdi: