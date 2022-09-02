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    • Güncel
    • 03.09.2022 05:53
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    • 03.09.2022 05:53
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    Edirne'de etkisini arttıran sağanak yağış Kapıkule Gümrük Sahası'nı adeta göle çevirdi! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

    Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Kapıkule Gümrük Sahası adeta göle çevirdi. Geliş ve gidişlerde aksama yaşanırken, Kapıkule Gümrük Sahası içinde işlem yaptırmak için bulunan araçlar su içinde kaldı.

    Kapıkule Gümrük Sahası’nda sel baskını

    Edirne'de, sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı. Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.



    Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.



    SUYU TAHLİYE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
    Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar bölgede incelemede bulundu. AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    KAPIKULE SINIR KAPISINDA SU BASKINI |VİDEO


    Kırbıyık, AA muhabirine, kentte beklenenden kuvvetli yağışla karşılaştıklarını söyledi. Bölgenin altyapısında da problem olduğunu gördüklerini belirten Kırbıyık, şu bilgileri verdi:



        "Yeterince cevap vermedi ihtiyaca. Bir su baskınıyla karşı karşıya kaldık. Haber aldığımız ilk andan itibaren ilgili kuruluşlarımız AFAD olsun, itfaiyemiz olsun yine Devlet Su İşleri ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri ile müdahale etmeye çalışıyoruz. İlk önceliğimiz içerideki tahliyeyi sağlayabilmek, araçların tahliyesini sağlayabilmek. Büyük oranda araçların tahliyesi sağlanmış durumda. İçeride kısmen 15-20 araç kaldı. Arkadaşlarımız onları da hızlıca tahliye edecek. Sonrasında çok hızlı bir şekilde suyun deşarjı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarından itibaren de bu altyapının nasıl kuvvetlenebileceğine dair ilgili kuruluşlarımızla toplantı yapacağız. Geçmiş olsun diyoruz. Hakikatten riskli bir durum atlatıldı."



        MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILMAYA BAŞLANDI
        Yurt dışına çıkış yapılan sahada su birikintisi nedeniyle mahsur kalan 25 civarında aracın çekiciyle çıkarılmasına başlandı. AFAD ve Edirne itfaiyesi sahada su tahliyesi çalışmalarına devam ediyor. Kapıkule'den Türkiye giriş trafiği normale dönerken, yurt dışına çıkışlar yoğun su birikintisi nedeniyle gerçekleştirilemiyor.



        VALİ KIRBIYIK'TAN AÇIKLAMA
        Edirne'de sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapılamıyor. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, son durum hakkında açıklamalarda bulundu.



            Akşam saatlerinde hem Bulgaristan'da hem de Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hem Bulgar gümrüğünde hem de Edirne Kapıkule Gümrüğü'nde su baskınları yaşandı. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar ve yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule peronlarında sıra bekleyen gurbetçiler, su baskını nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.



            Yağmurun her geçen dakika etkisini artırmasıyla gümrük sahasında suyun yüksekliği 30 santimetreyi aştı. Araçlarının içi su dolan vatandaşlar, araçların üstüne çıkıp yardım bekledi. Su baskınının yaşandığı esnada gümrükte görevli polis ekipleri, vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Ayakkabılarını çıkarıp yalınayak suyun içinde saatlerce araç iten ve vatandaşları kurtaran ekipler yoğun çaba sarf etti.
            Gümrüğe çok sayıda takviye polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların tahliyesinin ardından, gümrük sahasında biriken suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemlerinin tamamlandığı bölgelerdeki araçlar çekici yardımıyla gümrük sahasından çıkartılıyor. Su birikintileri nedeniyle yurt dışına çıkışlar sağlanamıyor.



            Bulgaristan gümrüğünde de yaşanan su baskını nedeniyle araç alım işlemleri durduruldu. Bulgaristan'da gümrüğe yakın birçok cadde ve yolların su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Hem gurbetçi hem de Bulgaristan vatandaşlarının Kapıkule'de bekleyişleri sürüyor.



                Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Akçalar, Kapıkule'ye gelerek tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Kırbıyık, ilk önceliklerinin tahliye işlemlerinin tamamlanması olduğunu söyledi. Saha içinde bulunan 20'ye yakın aracın tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Vali Kırbıyık, Kapıkule'deki altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.
                Memleketi Kocaeli'den Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarıyla sular altında kalan Cenk Tunaka, "Yapacak bir şey yok. Bir saat içinde olan oldu her şey su altında kaldı. Arabanın içi koltuklara kadar su aldı. Araçta bulunan çocuklar panik oldu" şeklinde konuştu.
                Almanya'ya gitmek için Kapıkule Gümrüğünde bekleyen gurbetçi vatandaşlardan Hanifi Karacabey, "Yağmur aniden çok şiddetli bastırdı. Su birikintisine girince araç arızalandı. İki dakika içinde ortalık göl oldu. Çoğu arabanın içini ve motorunu su bastı" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel Edirne'de etkisini arttıran sağanak yağış Kapıkule Gümrük Sahası'nı adeta göle çevirdi! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
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