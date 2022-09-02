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    • Güncel
    • 03.09.2022 05:17
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    • 03.09.2022 05:17
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"

    Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler söyleyen Başbakan Johnson, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik etti.



    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin artan İngiltere-Türkiye ticaretini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.



    İŞ BİRLİĞİ ARTACAK
    Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide iş birliğini artırmak için heyecan verici yeni fırsatları ele aldıkları vurgulandı.



        TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ KÜRESEL LİDER
        Açıklamada, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti." ifadesine yer verildi.



        RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ
        Ayrıca, açıklamada, Johnson'ın, Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımların sürdürülmesi dahil Ukrayna'nın sebepsiz işgaline karşı bu ülkeyi desteklemeye devam etmenin önemini vurguladığı bildirildi.



        Liderlerin, gelecek için birbirlerine iyi dilek temennisinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Johnson ve Erdoğan'ın, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlenerek devam edeceği konusunda mutabık olduğunun altı çizildi.

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        Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü
        Haberler Güncel İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"
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