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    • Güncel
    • 01.09.2022 09:55
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    • 01.09.2022 09:55
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    Suriye'de PKK'ya bir darbe daha! Barış Pınarı bölgesinde temizlik: 2 terörist öldürüldü

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Barış Pınarı bölgesinde temizlik: 2 terörist öldürüldü

    Mİlli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirtildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Suriye'de PKK'ya bir darbe daha! Barış Pınarı bölgesinde temizlik: 2 terörist öldürüldü
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