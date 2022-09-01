Suriye'de PKK'ya bir darbe daha! Barış Pınarı bölgesinde temizlik: 2 terörist öldürüldü

Mİlli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirtildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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