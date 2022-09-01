CHP'li belediye PKK sempatizanı İlkay Akkaya'yı konsere çıkardı

Balıkesir'deki CHP'li Belediyeler HDP ve PKK ile olan yakın ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Adana Ceyhan Belediyesinin geçtiğimiz gün sahneye çıkarmak istediği ancak halkın tepkisi sonrası Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz tarafından konseri iptal edilen PKK sevici İlkay Akkaya, Edremit Altınoluk ve Burhaniye'de sahneye çıkarıldı.
1 Mayıs'ta HDP bayrakları altında kutlamalar yapan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde pozlar veren ve devlet düşmanı, terörü destekleyici paylaşımlar yapan PKK destekçisi sözde sanatçı İlkay Akkaya konser öncesi ve sonrası CHP'li belediyeler tarafından adeta el üstünde tutuldu.
Edremit Belediyesi eski başkan yardımcısı ve Belediye meclis üyesi CHP'li Tümdeniz Çelebi, PKK destekçisi İlkay Akkaya'ya sahnede önünde eğilerek çiçek takdim etti. Burhaniye Belediyesinin düzenlediği konserde de sahne alan Akkaya'ya bu kez, Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, eliyle kalp işaret yaparak HDP ve PKK sempatizanı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.