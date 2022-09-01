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    • 01.09.2022 17:58
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    Sert kayaya çarptılar: Dolandırıcılardan Ankara Valisi Vasip Şahin'e tehdit

    Telefon dolandırıcıları Ankara Valisi Vasip Şahin'den para istedi. İstedikleri cevabı alamayan dolandırıcılar Vali Şahin'i eşi ve çocuklarına zarar vermekle tehdit etti. Şahin'in ihbarının ardından gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, olası terör bağlantıları da araştırılıyor.

    Vali Şahin’i tehdit eden dolandırıcılar paketlendi

    Ankara Valisi Vasip Şahin'de para isteyen dolandırıcılar ret cevabı alınca bu kez de eşi ve çocukları üzerinden tehdide kalkıştılar. Şahin'in şikayeti üzerine gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE TEHDİT
    Dolandırıcılık çetesi, Ankara Valisi Vasip Şahin'i arayarak çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi. Vali Şahin'in parayı vermeyince şüpheliler bu kez de Şahin'i eşi ve çocukları ile tehdit etti.

    Şahin'e istedikleri parayı vermemesi halinde ailesine zarar vereceklerini söyleyen zanlılar, tehditlere devam edince Vali Şahin, ihbarda bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Vali Şahin'in şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vali Şahin'in arayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

    5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Yapılan çalışmaların ardından Vali Şahin'in arayıp para istedikten sonra tehdit eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Alınan mahkeme kararının ardından polis, Ankara merkezli Sivas ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
        Yapılan baskınlarda olaya karıştığı belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü Ankara Emniyetindeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

        3 ZANLI TUTUKLANDI
        Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
        Gözaltındaki 6 şüphelinin ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

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        Haberler Güncel Sert kayaya çarptılar: Dolandırıcılardan Ankara Valisi Vasip Şahin'e tehdit
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