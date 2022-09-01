Sert kayaya çarptılar: Dolandırıcılardan Ankara Valisi Vasip Şahin'e tehdit

Ankara Valisi Vasip Şahin'de para isteyen dolandırıcılar ret cevabı alınca bu kez de eşi ve çocukları üzerinden tehdide kalkıştılar. Şahin'in şikayeti üzerine gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE TEHDİT

Dolandırıcılık çetesi, Ankara Valisi Vasip Şahin'i arayarak çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi. Vali Şahin'in parayı vermeyince şüpheliler bu kez de Şahin'i eşi ve çocukları ile tehdit etti.