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    • 01.09.2022 18:20
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    Son dakika: Van Bahçesaray kırsalında biri turuncu kategoride yer alan 3 terörist imha edildi

    Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; biri sözde bölge sorumlusu olan ve turuncu kategoride yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. Bakan Soylu da "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.

    3 terörist imha edildi! Biri turuncu kategoride...

    İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    Turuncu listedeki terörist öldürüldü


    Teröristlerden birisinin sözde bölge sorumlusu olduğu ve turuncu kategoride arandığı ifade edildi.



    "TESLİM OLUN YOKSA SARI TORBA KAÇINILMAZ"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kahramanları tebrik ederek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    Bakan Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.



    Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

    "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz

    EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler"



        BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
        Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

        EREN ABLUKA-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

        Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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