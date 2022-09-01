Son dakika: Van Bahçesaray kırsalında biri turuncu kategoride yer alan 3 terörist imha edildi





BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;



EREN ABLUKA-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 01 Eylül 2022 günü, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.