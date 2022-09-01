Son dakika: Van Bahçesaray kırsalında biri turuncu kategoride yer alan 3 terörist imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Teröristlerden birisinin sözde bölge sorumlusu olduğu ve turuncu kategoride arandığı ifade edildi.
"TESLİM OLUN YOKSA SARI TORBA KAÇINILMAZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kahramanları tebrik ederek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz
EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler"