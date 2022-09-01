30 Ağustos zafer coşkusu Yunan'ı hasta etti!





KİM KIŞKIRTIYOR!

Başkan Erdoğan, "Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz" dedi.