30 Ağustos zafer coşkusu Yunan'ı hasta etti!

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşıma Yunanistan'dan tepki geldi. Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi. Paylaşımın devamında İngilizce olarak "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi. Yunan Ta Nea gazetesi, "NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler" eleştirisini yöneltti. NATO'nun Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, dün akşam saatlerinde ise çark etti. Paylaşımı hesabından sildi.
KİM KIŞKIRTIYOR!
Başkan Erdoğan, "Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz" dedi.
S-300 TACİZİNİN BELGESİ VAR
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de görev uçuşu yapan jetlerimize Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizi, NATO'ya taşımaya hazırlanıyor. Türkiye radar kayıtlarını ittifak ülke bakanlıklarına gönderecek. Komşu'nun düşmanca tutumu ve şımarık hareketleri, gözler önüne serilecek!