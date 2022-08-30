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    • 30.08.2022 19:43
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    İstifa dilekçesini sundu! Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı

    Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. İstifa dilekçelerinde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

    İstifa dilekçesini sundu!

    Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etti.

    Edinilen bilgiye göre Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.

    Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.


    Fotoğrafta: Korkmaz Karaca

    Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.



    Korkmaz Karaca'nın AK Parti makamlarına sunduğu istifa dilekçesi

    Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

        Korkmaz Karaca'nın Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğu istifa dilekçesi

        Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.


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