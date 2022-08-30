İstifa dilekçesini sundu! Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etti.

Edinilen bilgiye göre Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.

Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.