Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.08.2022 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 15:43
    ABONE OL

    Son dakika: İzmir'de helikopter kazası: 2 yaralı

    Son dakika haberleri... İzmir' in Çİğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helikopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

    İzmir’de helikopter kazası: 2 yaralı

    İzmir'in Çiğli ilçesinde, kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi. Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı.

    Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı. Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ünsal Ban’ın kaçış planının detayları belli oldu
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de helikopter kazası: 2 yaralı
        SON DAKİKA