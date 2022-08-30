Son dakika: TOGG'un satış tarihi belli oldu! Müjdeyi Bakan Varank verdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yüz Yüze 100 Gün' etkinliği kapsamında Başakşehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.
Radyo Başakşehir Özel Yayını'nda Melis Bektaş'a konuk olan Varank, Başakşehir'in dört bir tarafında ilçe sakinleriyle buluştuklarını ifade etti.
TOGG 2023 MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR
TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Varank, vatandaşların TOGG'u beğeni oranının yüzde 95'lere ulaştığını ve Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeledi. İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını belirten Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını dile getirdi.