Son dakika: TOGG'un satış tarihi belli oldu! Müjdeyi Bakan Varank verdi

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Milli Uzay Programı hakkındaki süreçle ilgi de bilgi veren Varank, yapılan başvuruların değerlendirildiğini, mülakat ve sağlık sürecini tamamlayan iki vatandaşın öncelikli olarak ABD'de gerekli eğitimleri alacağını ve daha sonra bir vatandaşın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün boyunca ay yıldızlı al bayrağı temsil edeceğini belirtti. Varank, son olarak Teknolojik Tayfa'nın çocuklar ile teknoloji arasında kuvvetli bir bağ kuracağını belirtti. Bakan Varank, binlerce çocuğunun Türkiye'nin dört bir tarafında Teknolojik Tayfa ile mutlu olduğunu dile getirdi.