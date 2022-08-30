Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 23.42'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 5,41 kilometre derinliğinde yaşandı.