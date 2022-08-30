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    Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

    Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 23.42'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı yerin 5,41 kilometre derinliğinde yaşandı.



    Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 4.1 (Mw)

    Yer : Akdeniz, 23.21 km.Paphos (), 102.87 km. Gazipasa (Antalya)




    Tarih-Saat : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ

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        Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
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