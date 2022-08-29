İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas girişimi! Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den taciz mağduru kadınlara şok sözler

Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından mağdur kadınlara "Tamam M.E. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış" denildi. Güvenlik kamerası görüntüleri istenince de "Biz yedeğini almadık, silinmiş" denildi. Olayın üzerine gittiği için güvenlik amiri Murat T. ve güvenlik görevlisi Ü.D. işten çıkarıldı.