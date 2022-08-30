Başkan Erdoğan, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden gençlere hitap etti: "İnanıyorum ki yeni destanlar yazacaksınız"

Şehitliği ziyaret eden gençleri kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu da çok açık ve net söylemek lazım; Z kuşak, Y kuşak falan ben söylemiyorum. Ben sizi TEKNOFEST kuşağı olarak görüyorum. Sizleri de TEKNOFEST kuşağı olarak gördüğüm için ayrıca kutluyorum. Bu süreç içerisinde inanıyorum ki yeni destanlar yazacaksınız. Bu destanları yazmaya namzet olduğunuz için zaten Dumlupınar'dasınız."