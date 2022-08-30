Thodex'in kurucusu yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede yakalandı? Thodex sahibi Fatih Özer kimdir, kaç yaşında?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı. Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in yakalandığı duyuruldu. Peki, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede yakalandı? Thodex sahibi Fatih Özer kimdir, kaç yaşında?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.
Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.