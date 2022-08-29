HAVA DURUMU | Meteorolojiden bu bölgelere uyarı üstüne uyarı! 5 gün sürecek | 30 Ağustos-3 Eylül

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı