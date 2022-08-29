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    • Güncel
    • 30.08.2022 06:47
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    • 30.08.2022 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden bu bölgelere uyarı üstüne uyarı! 5 gün sürecek | 30 Ağustos-3 Eylül

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün özellikle Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu, Çanakkale, Eskişehir ve Karabük için sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı bildirildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafta sonuna kadar Marmara başta olmak üzere Karadeniz ve Ege'nin bir bölümü için de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden bu bölgelere uyarı üstüne uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 37°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 35°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 34°C
            Parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 36°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            ÇORUM °C, 35°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 42°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden bu bölgelere uyarı üstüne uyarı! 5 gün sürecek | 30 Ağustos-3 Eylül
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