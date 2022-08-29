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    • 30.08.2022 06:53
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    Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    Son dakika haberine göre Adana'da DEAŞ'a yönelik devam eden soruşturma kapsamında 6 şüpheli için operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

    Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

    Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

    Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

    Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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