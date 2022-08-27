Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynerde 12,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.



Muş konuya ilişkin resmi sosyal medya hesab Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklamalardan satır başları;



2 TON 91 KG, 12.3 MİLYON ADET...

Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi



Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum



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