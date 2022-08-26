Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ne "En İyi Finansman Çözümü" ödülü

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin Adam Smith 2022'de "En İyi Finansman Çözümü" ödülünü kazandığı bildirildi.

Kalyon Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın en büyük enerji santrali olan Kalyon Karapınar GES'in son dönemde almış olduğu global ödüllerle büyük başarılara imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Kalyon Holding'in Kalyon Karapınar GES için İngiliz İhracat Kredi Ajansı-UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, DenizBank, Garanti BBVA, ICBC, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve VakıfBank ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığı ve projedeki bu finansman başarısının Adam Smith 2022'de "En İyi Finansman Çözümü" kategorisinde ödülle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, enerji sektöründe uluslararası alanda yabancı sermaye ve fonlamaya ulaşım açısından Kalyon Karapınar GES'in önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kalyon markası, geçmişten bugüne Türkiye'nin ilklerine imza atarken, ülkemize her zaman katma değer sunmaktadır. Türkiye'de edindiğimiz yetkinliği uluslararası arenaya taşıyarak yenilenebilir enerji alanında yeşil finansman kapsamında iş geliştirme konusu, 2022'de öncelikli konularımızın başında geliyordu. Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Kalyon Karapınar GES ve bu projemizde ortaya koyduğumuz finansman çözümü, gelecek projelerimizin hem habercisi hem de Kalyon markasına duyulan güvenin kanıtı. Önümüzdeki dönemde de katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Kalyon Holding Üst Yönetcisi (CEO) Mustafa Koçar da, Karapınar GES Projesi'nin Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunduğunu ifade ederek, "Kalyon Enerji olarak ülkemizin büyümesinde pay sahibi olan büyük projeleri gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar ülkemize küresel rekabette güç kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, kredi anlaşmaları Kasım 2021'de imzalanan Kalyon Karapınar GES Projesi'nin Adam Smith'in yanı sıra IJGlobal'den "Avrupa'da Yılın İhracat Finansmanı İşlemi Ödülü" kategorisinde, GTR'den "Yılın En İyi Finans İşlemi Ödülü", IFLR'den "Yılın Proje Finansman İşlemi", PFI'den "Avrupa'da Yılın En İyi ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Projesi", Proximo'dan "Avrupa'da Yılın En İyi Güneş Finansmanı İşlemi" ve EMEA'dan "En İyi Yeşil Sendikasyon Kredisi" ile "Orta ve Doğu Avrupa'da (CEE) Yılın En İyi Yapısal Finansman İşlemi" ödüllerini de kazandığı belirtildi.