Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı

Her fırsatta 'battık bittik' algısı işleyen ve yoksulluk siyasetiyle oy devşirmeye çalışan CHP'li isimlerin lüks ve şatafat tutkusu açığa çıkmaya devam ediyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin düzenlediği "80 Günde Devr-i Alem" programına konuşup 'yoksulluk' üzerinden eleştirilerde bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nun 'yoksulluk' siyaseti yaptığı esnada kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun ise Çeşme'de lüks mekanlarda eğlence paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan durum CHP'nin takındığı ikiyüzlü tutumu ve tezat siyaseti bir kez daha açığa çıkardı.