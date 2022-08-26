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    • 26.08.2022 08:46
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    Beyoğlu'nda kaza: Tur minibüsü, İETT otobüsüne çarptı

    Havalimanından aldığı turistleri Sultanahmet’teki oteline götüren tur minibüsü Beyoğlu’nda İETT otobüsüne çarptı. Kazada şoför ve bir turist yaralandı.

    Bu kez çarptılar!

    Havalimanından aldığı turistleri Sultanahmet'teki oteline götüren tur minibüsü Beyoğlu'nda park halindeki İETT otobüsüne çarptı.

    Kaza, Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı'nda saat 06.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FJL 719 plakalı tur minibüsü ile havalimanından aldığı yabancı turistleri Sultanahmet'teki oteline götüren Deniz Aslan, Piyale Paşa Bulvarı'na geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek, park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

    3 YARALI
    Çarpmanın etkisiyle Şoför Deniz Aslan ve bir yabancı uyruklu kadın turist yararlanırken, araçta bulunan 3 turist ise kazayı yara almadan atlattı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere hastaneye kaldırdı. Yabancı uyruklu kadın turist Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şoför ise Okmeydanı Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan Kasımpaşa istikametinde yoğun trafik oluşurken, kazada yaralanan şoförün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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