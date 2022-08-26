Beyoğlu'nda kaza: Tur minibüsü, İETT otobüsüne çarptı

Havalimanından aldığı turistleri Sultanahmet'teki oteline götüren tur minibüsü Beyoğlu'nda park halindeki İETT otobüsüne çarptı.

Kaza, Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı'nda saat 06.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FJL 719 plakalı tur minibüsü ile havalimanından aldığı yabancı turistleri Sultanahmet'teki oteline götüren Deniz Aslan, Piyale Paşa Bulvarı'na geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek, park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.