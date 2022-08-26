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    • Haberler
    • 26.08.2022 11:15
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    • 26.08.2022 11:15
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    26 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara il il Cuma namazı saatleri...

    Cuma namazı saati sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 26 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı vakti ne zaman? İşte il il Cuma namazı saatleri...

    takvim.com.tr
    26 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara il il Cuma namazı saatleri...

    Cuma gününün gelişiyle birlikte Cuma namazı saatleri merak edildi. Bu mübarek günde camide cemaatle namaz kılmak isteyen binlerce Müslüman il il Cuma namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile 81 il Cuma namazı saatleri netlik kazandı. İşte konu hakkında detaylar...

    26 AĞUSTOS 2022 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Cuma namazını camide cemaatle eda etmek isteyen binlerce Müslüman Cuma namazını araştırmaya başladı.

    İSTANBUL: 13:11

    ANKARA: 12.56

    İZMİR: 13:18

    BURSA 13:11

    2022 İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

    CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
    Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

    İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

    CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır."

        (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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        Haberler Haberler 26 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara il il Cuma namazı saatleri...
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