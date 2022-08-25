AK Parti'nin 2023 yol haritası belli oldu! Hedef kararsız seçmen ve gençler!

Toplantının ana gündemini seçim beyannamesi oluştururken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmalarında bulunan ekip, bu sistemde seçime gidiliyor olmasını anayasal boyutuyla değerlendirdi.
Toplantıda partiden kopanların, küskünlerin geri kazanılması ve milletle iç içe olunması, mahalle mahalle, kapı kapı gezilmesi, dokunulmadık gönül bırakılmaması gerektiği vurgulandı.
2023 YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR
AK Parti, önceki gün toplanan zirve ile birlikte 2023 seçimlerinin yol haritasını belirlemeye başladı. 2023 seçimlerine en güzel şekilde nasıl hazırlanılacağı konusunda AK Parti kurmayları beyin fırtınası yaptı.