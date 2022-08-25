AK Parti'nin 2023 yol haritası belli oldu! Hedef kararsız seçmen ve gençler!





VEKİL İSİMLERİ BELİRLENSİN

Milletvekilleri isimlerinin belirlenmesi konusunda titiz bir çalışma yapılması önerildi. Herhangi bir sebeple partiden kopanların, küskünlerin partiye geri kazandırılması için yapılması gerekli girişimler ele alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, Milletle buluşma çalışmaları kapsamında mahalle mahalle, kapı kapı gezilmesi, girilmedik gönül bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda yaz döneminde atılan adımlar anlatıldı, yeni olarak yapılacaklar konuşuldu. Vekillerden bakanlara, teşkilatlara kadar tüm Ak kadroların sahada olacağı belirtildi. Öte yandan AK Parti kararsız seçmeni ikna etmeye büyük önem veriyor. Bu noktada özellikle gençlik kollarının çalışmalarına ağırlık vermesi istendi.