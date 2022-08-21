Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi YPG/PKK'da büyük panik! Saklanacak delik arıyorlar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Türkiye'nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde yöneticilerinin Batılı medya organlarına yaptığı açıklamalar terör örgütünün içine girdiği paniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
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Önceki gün de yine Batılı medya organlarına konuşan YPG'nin sözde sözcülerinden biri, Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığını, son dönemlerde artan SİHA saldırılarının da bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.