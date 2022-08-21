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    • 21.08.2022 07:40
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    Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi YPG/PKK'da büyük panik! Saklanacak delik arıyorlar

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son dönemde yapılan nokta atışı operasyonlarla adeta beli kırılan PKK/YPG'nin yaşadığı panik, Rusya ile Türkiye'nin "Suriye operasyonu" konusunda anlaşmasıyla birlikte adeta tavan yaptı.

    Türkiye’nin operasyonu öncesi YPG/PKK’da büyük panik

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Türkiye'nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde yöneticilerinin Batılı medya organlarına yaptığı açıklamalar terör örgütünün içine girdiği paniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi Al Monitor'a yaptığı değerlendirmede, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek örgütün öfkeli olduğunu ve ihanete uğradığını söyledi.

    HALKA UYARI
    Önceki gün de yine Batılı medya organlarına konuşan YPG'nin sözde sözcülerinden biri, Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığını, son dönemlerde artan SİHA saldırılarının da bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etti.

        SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, Suriye'deki Türk askerlerinin cami hoparlörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi.

        Kaynaklar, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu.
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            Haberler Güncel Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi YPG/PKK'da büyük panik! Saklanacak delik arıyorlar
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