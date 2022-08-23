SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Erdoğan-Esad görüşecek" iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklamaları! Son dönemde siyasetin de gündemine oturan Suriye ile ilişkiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beşer Esad'ın görüşeceği iddialarına Çavuşoğlu açıklık getirdi. Çavuşoğlu, öte yandan İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamalarının ne zaman yapılacağıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." açıklamasında bulundu.

"DİYALOG İÇİN ŞART OLMAZ"

Çavuşoğlu Suriye ile ilişkiler konusunda ise şunları söyledi: İstihbarat örgütleri arasında temas var, kalıcı barış için adım atılmalı, diyalog için şart olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad'ın üçlü zirvede bir araya geleceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasıyla ilgili "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ile ilişkiler konusunda ise şöyle konuştu:

"Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez."