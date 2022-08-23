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    • 23.08.2022 15:18
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    • 23.08.2022 15:49
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    İlaç ve tıbbı cihaz soruşturması! SGK'yı zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

    Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmışlardır. İlgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

    SGK’yı zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    USLUSÜZLÜĞE VE YOLSUZLUĞA MÜSAMAHA YOK
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel İlaç ve tıbbı cihaz soruşturması! SGK'yı zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu
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