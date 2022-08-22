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    • Güncel
    • 22.08.2022 07:07
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    • 22.08.2022 07:14
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! 4 gün boyunca etkili olacak | 22-26 Ağustos 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinde yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesindeki birçok il için yağış alarmı verildi. 5 günlük hava durumu tahminine göre ise özellikle yarından itibaren 4 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji gün vererek uyardı! 4 gün boyunca etkili olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 32°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 33°C
    Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 35°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

        HATAY °C, 31°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 32°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 35°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN °C, 34°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 35°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

                22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU



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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! 4 gün boyunca etkili olacak | 22-26 Ağustos 2022
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