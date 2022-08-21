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    • 22.08.2022 03:00
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    Eylem hazırlığındaki terör örgütü MLKP üyeleri dört duvarı boyladı! İstanbul'u kana bulayacaklardı...

    İstanbul Sultangazi'de, terör örgütü MLKP üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Eylem hazırlığında oldukları öğrenilen zanlıların üzerinden 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Eylem hazırlığındaki MLKP üyeleri tutuklandı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün silahlı kanadında faaliyet yürüttüğü belirlenen M.U'nun (23), eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Sultangazi'deki adrese 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.U'nun yanı sıra E.Y. (36), N.G. (44) ve H.A. (39) yakalanarak gözaltına alındı.



    ÇOK SAYIDA MÜHİMMATLA YAKALANDILAR
    Adreste yapılan aramada 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




    4 ŞÜPHELİ DÖRT DUVARI BOYLADI!
    Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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    Haberler Güncel Eylem hazırlığındaki terör örgütü MLKP üyeleri dört duvarı boyladı! İstanbul'u kana bulayacaklardı...
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