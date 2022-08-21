Eylem hazırlığındaki terör örgütü MLKP üyeleri dört duvarı boyladı! İstanbul'u kana bulayacaklardı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün silahlı kanadında faaliyet yürüttüğü belirlenen M.U'nun (23), eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Sultangazi'deki adrese 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.U'nun yanı sıra E.Y. (36), N.G. (44) ve H.A. (39) yakalanarak gözaltına alındı.







ÇOK SAYIDA MÜHİMMATLA YAKALANDILAR

Adreste yapılan aramada 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.